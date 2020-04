Familj

Maria Bielke von Sydow: Bli din egen lyckokaka

Under en tid var jag oerhört förtjust i kinamat. Eller närmare bestämt i att öppna lyckokakor och läsa den roliga remsan som finns nedstoppad däri. Ni som ätit kinesiska lyckokakor vet vad jag talar om, man får ett upplyftande budskap som man kan använda som uppiggande motto resten av dagen.

Dumplings. Foto: DAN HANSSON / SVD / TT

Så jag proppade i mig kyckling och curry, biff med bambuskott och vårrullar med det primära målet att få äta en lyckokaka till kaffet.

Det började bra. Jag fick budskap som ”Soon good things will come” eller ”Virtue is your middlename” You have a strong appeal to the opposite sex”, ja vem vill inte vara dygdig, ha bra saker i väntande i pipen och äga en stark dragningskraft.

Efter ett tag blev budskapen mindre positiva, inte vet jag om min lokala kinarestaurang hade bytt lyckokaksleverantör eller om mina vibbar drog till sig halvmärkliga lyckokakor för det började stå grejor som ”Watch out, your health is not on top” eller ”Dont be overactive”. Men det var väl okej ändå, att inte alltid vara fysiskt på topp eller att tagga ner lite.

Men min vurm för lyckokakor minskade och måttet var rågat när jag fick ” When you find the treasure man, throw him overboard”. Hur jag än vände och vred på det blev det inget positivt och framför allt helt oförståeligt. Varför skulle jag kasta min kärlek överbord? Skulle jag ta skatten och därefter dränka honom i havet? Oerhört sexistiskt och ojämställt, dessutom kriminellt. Eller hade lyckokakan ett antimaterialistiskt budskap, att inte fika efter guld och ting?

Jag slutade faktiskt gå på kinarestaurang ett tag.

Men nu har jag tagit upp konsten att skriva lyckokaksbudskap. Jag har börjat tillverka dem själv, små remsor med enbart upplyftande, helt förståeliga och uppbyggliga budskap. Exempelvis ”Tänk fina tankar om dig själv”, ”Se lyckan omkring dig” ”Våga ta klivet” och så specialaren ”Hittar du en älskvärd man med en skatt, bjud in honom i båten och ro ihop”

De tänker jag klistra upp på särskilt utvalda ställen i min lägenhet. Exempelvis på insidan av kylen, toalocket och i köksskåpen. Tänk så fint att läsa ”Det är aldrig för sent” när man öppnar toalettlocket, eller när mötas i kylskåpet av ”Du är vacker och full av möjligheter”.