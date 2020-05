Familj

Maria Bielke von Sydow: Humor för överlevnad

Så om bortser från all corornaoro vi känner för vår egen och andras hälsa, världsekonomin, konkurser, arbetslöshet och social isolering kan vi vända på myntet och anta ett humoristiskt perspektiv på till exempel social isolering.

Påfrestande släktträffar behöver vi inte längre gå på eftersom det skulle vara oansvarigt att ens föreslå att ha kusinträff för att samla dem som råkar ha en och samma syskonskara i mor eller far.

En sådan befrielse att slippa mäta sin framgång med kusinerna och därmed undvika att känna sig misslyckad och mindre bemedlad. För att inte tala om alla kilo man inte behöver banta bort för att försöka se ut som man gjorde för tjugo år sedan vid förra kusinträffen.

Och när man jobbar hemifrån får man äntligen något uträttat under en arbetsdag eftersom man helt har avsaknad av arbetskollegor som titt som tätt kommer förbi och stör med frågor som de själva borde veta svaret på. Fika kan man göra precis när man vill och inte kl 14.30 som den dogmatiska kaffemaffian har bestämt. Man får välja vilket kaffebröd man vill själv, äta mer än de stipulerade två halvorna till frukostfikat och äntligen slippa den eländiga margarinosten som den snåla fikagruppen alltid köper in.

Tänk dessutom så kompetenta vi kommer att bli på att ha digitalmöten. Vi kan svänga oss med att dela skärm med varandra, inserta roliga bakgrunder så det ser ut som om vi befinner oss i en solnedgång eller i ett fiskstim. Vi kan ha samma blus hela tiden, det räcker med att byta halsband då och då. Och vem vet vad man bär för klädsel på underkroppen, den syns ju inte ens. Man kan vara rebellisk och sitta byxlös om man så önskar. Blir även det digitala umgänget för krävande kan man alltid hävda att man har dålig mottagning eftersom många samtidigt belastar nätet - muta mikrofonen, stänga av videon och skriva over and out på chatten.