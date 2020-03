Familj

Mattias Nilsson: ”Vi måste bli bättre på att rabbla”

Även om dessa ramsor kan te sig tramsiga är det inte fel att visualisera saker för sitt inte för att lättare kunna kategorisera dem. En till mig närstående har pluggat in samtliga delstatshuvudstäder i USA och berättar att han för detta ändamål använder sig av minnesbilder. Jag vet inte riktigt hur det går till men jag gissar att han tänker Kalifornien och ser en isglass eller kanske Alaska och ser en björn. Hur han sen får isglassen till att bli Sacramento och björnen till att bli Juneau är en gigantisk gåta. En ännu större gåta är vad man ska använda den här kunskapen till egentligen. Har man någon nytta av att veta att Santa Fe är delstatshuvudstad i New Mexico medan Little Rock minsann är huvudstad i Arkansas? I sammanhanget hade man kanske hellre velat förstå varför Arkansas uttalas “Ark-an-såå”, något som känns helt ologiskt.