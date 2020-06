Det finns visst koppling till brödraskapet

Svar till Ibn Rushd. Man brukar säga att en gång är ingen gång, men att upprepat och systematiskt bjuda in talare med homofobiska och jihadistiska åsikter är inte enskilda misstag, det är medvetna och upprepade val.

Att bjuda in antisemiten Yvonne Ridley, som även granskats av stiftelsen Expo, var inget misstag utan ett medvetet val. Att bjuda in författaren Azzam Tamimi, med sina antisemitiska konspirationsteorier om att judar köpt amerikanska politiker var inte det heller ett misstag, även det var ett medvetet val. Att bjuda in Imam Jihad, som uppmanat muslimer att resa till Syrien och utkämpa Jihad, var inget misstag, det var ett val.