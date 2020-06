Lagen om valfrihet antogs utan analys

Förklaringen till överskridandet är, enligt min mening, till större delen att det inte finns någon möjlighet att uppfylla budgetens mål inom den anslagna ramen. LOV skall införas på hemmen. Förvisso var det oklart när under året Attendo skulle öppna sitt boende på Kilen. Nu sker det strax efter midsommar. I sin budget avsatte nämnden inte en enda krona. I prognosen räknar man nu med att kommunen får betala 3 miljoner kronor, motsvarande på sin höjd 10 platser under ett halvår. Min bedömning är att det blir fler äldre, som söker sig till Kilen.

Dilemmat är att nämnden fortfarande räknar med att många äldre söker sig till vård- och omsorgsboendena. Det är inte så. År 2009 fanns det 380 platser på hemmen, nu finns det 297. 2009 fanns det 835 personer som fyllt 85 år, nu finns det kringsvid 990. I genomsnitt har efterfrågan sjunkit med fyra procent per år, om man mäter kvoten platser per antalet personer över 85 år. Nämnden låtsas om att denna attityd hos de äldre inte finns. Bättre bostäder, friskare äldre, etc medför att så många väljer ordinärt boende eller trygghetsboende. Köerna var därtill längre år 2009.