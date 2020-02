Karlshamn

Mello-kända bandet till musikfestivalen

Ytterligare en tung bokning har lagts till den växande listan av artister på One Wknd Only i Karlshamn. Den här gången är det gruppen De Vet Du som är klara.

De Vet Du framför bidraget Road Trip under Melodifestivalen 2017.

Nyligen blev det klart att gruppen, med låtar som ”Fy fan vad stek” och ”Höjer våra glas”, kommer till musikfestivalen One Wknd Only i Karlshamn.

De sällar sig nu till bland andra Vigiland, Otto Knows, Tungevaag och Jubél.

One Wknd Only äger som namnet antyder rum under en helg, på Östra piren i Karlshamn. Arrangörerna räknar med runt 10 000 besökare. Premiären förra året lockade 6 000 besökare.