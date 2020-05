Karlshamn

Karlshamnsbostäder ordnar sommarkollo

Det finns möjlighet att delta under tre dagar och då kommer det bland annat att bli utomhusaktiviteter, bad, paddling, volleyboll och brännboll. Lägret hålls under dagtid under två veckor och man räknar med att kunna ta emot omkring 40 deltagare per vecka.