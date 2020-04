Karlshamn

Östersjöfestivalen ställs in

Under torsdagen togs beslutet att ställa in Östersjöfestivalen i Karlshamn.

Östersjöfestivalen, som traditionsenligt arrangerats vecka 29 i Karlshamn i över 50 år, ställs in i sommar på grund av den pågående coronapandemin.

– Nu när smittskyddsläkaren tror att den värsta smittspridningstoppen kommer att ske i mitten av sommaren har vi i dag i krisledningsnämnden beslutat att helt ställa in årets Östersjöfestival, säger Per-Ola Mattsson (S), krisledningsnämndens ordförande.

Vidare skriver man att Östersjöfestivalen är en av Sveriges äldsta och största gratisfestivaler som får många turister och gamla Karlshamnsbor att vända hem under vecka 29.

För några veckor sedan tog kommunstyrelsen beslutet att ställa in onsdagskonserten och att inte köpa in den stora scenen, vilket innebar att inga framträdanden under festivalen skulle kunna äga rum på torget.