Karlshamn

Polisen gjorde stor insats för nykterheten

Under måndagen var det många som fick göra nykterhetstest i Karlshamn. Polisen inledde då den nationella trafiksäkerhetsveckan.

Under veckan siktar polisen på att göra flera kontroller.

Under veckan ligger polisens fokus på att lägga all ledig tid på trafiken med särskild inriktning på nykterhet. Under måndagen fanns personal från ingripandeverksamheten i Karlshamn på flera platser för att göra nykterhetskontroller.