Karlshamn

Valborgsfirande i parken stoppas

Valborgsfirandet i Rosengården ställs in. Med det försvinner en stor del av Sjöscoutkårens intäkter för året. ”Ett tufft men nödvändigt beslut” säger Henric Torstensson från kåren.

Under valborg firas våren in och vinterns mörker läggs till handlingarna. I Karlshamn bjuder traditionen att Sjöscoutkåren står för firandet i Rosengården. Men nu, på grund av förbudet mot sammankomster med fler än 50 personer, måste valborgsfesten i parken ställas in för första gången på mycket länge.