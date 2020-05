Karlskrona

Ägarna efter inbrottet: ”Frustrerande”

– Jag är arg. All tid som detta tar, det är frustrerande, säger en av ägarna.

Det var under natten till fredagen, som Djurens värld i Nättraby utsattes för inbrott. Tjuvarna tog sig in i butiken genom att kasta in en stor sten. Glasrutan till entrédörren krossades.