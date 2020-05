Karlskrona

Polisen: Så var valborgsnatten i Blekinge

Under natten fick polisen även in larm om ett inbrott i en djurbutik i Nättraby. En eller flera personer ska ha tagit sig in i lokalen genom att slå sönder en glasdörr och stulit en okänd mängd foder. Ingen misstänkt var gripen under tidig fredagsmorgon.