Karlskrona

Så gör du om du köpt biljett till Skärgårdsfesten

Under tisdagen gick arrangören Paraply produktion ut med att årets Skärgårdsfest i Karlskrona ställs in.

Paraply produktion kommer under de närmsta veckorna att skicka ut information till alla som har köpt biljetter till Skärgårdsfestens entrébelagda event, skriver de på sin Facebook-sida.

De som har köpt biljetter online kommer bli kontaktade via den mejladress som angavs vid köpet. De som istället har köpt biljetter via en återförsäljare kan uppsöka återförsäljaren under senare delen av maj.