Karlskrona

The Ark gör comeback – kommer till skärgårdsfesten

Man tog farväl 2011 - nu återuppstår man igen, i bland annat Blekinge under kommande sommarturnén.

The Ark kommer till Blekinge i sommar då man gör comeback nio år efter splittringen.

The Ark kör igång igen, med 19 stopp runt om i Sverige nästa sommar.

Det är 20 år sedan man släppte debutalbumet ”We are The Ark” - och ”the rest is history”.