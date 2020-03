Karlskrona

Anders Nilsson: Tillsammans för Blekinge

Spridningen av coronaviruset liknar ingenting annat vi upplevt. Pandemin har skördat tusentals liv, har för alltid förändrat tillvaron för oerhört många människor och har satt hela världsekonomin i gungning. Tillvaron är drastiskt förändrad, både på andra håll och här i Blekinge. Människor i riskgrupperna, inte minst äldre, håller sig avskärmade från sociala kontakter. Skolor, museer, bibliotek, simhallar och andra verksamheter har stängt. I stort sett all förenings- och idrottsverksamhet ligger nere. Sjukvården står inför sin största utmaning i modern tid. Antalet varsel ökar. Butiker och restauranger gapar på många håll tomma. Verkligheten har kastats om brutalt och för många företag är varje krona direkt avgörande.

Vi är övertygade om att kraften i våra tidningarnas journalistik bidrar till att göra Blekinge till en bättre plats att leva och verka på. Den kraften vill vi använda för att lyfta den allvarliga situation som både handeln och det övriga lokala näringslivet befinner sig i just nu. Därför kör vi under våren igång en gemensam satsning på lokal näringslivsjournalistik under parollen Tillsammans för Blekinge. Tillsammans kan vi både peka på behov som finns, lyfta de goda krafter vi möter runt om i länet, uppmärksamma nya initiativ och visa olika vägar framåt. Vi kan bidra till hopp och framtidstro.