Karlskrona

Tunnel stängs av – broarbeten på gång

Tunneln som går under Sunnavägen kommer att stängas av på onsdag och torsdag (25, 26 mars) på grund av broarbeten. Mellan klockan 8.30 och 15.00 under två dagar så anvisas trafiken om alternativa vägar via orangea skyltar på platsen.