Karlskrona

Utländskt band kommer till festen: ”En historisk bokning”

I fjol kom bland annat Miriam Bryant, Laleh, Carola, Einar, Vikingarna, Fricky, Norlie & KKV, och The Refreshments för att nämna några.

Under fredagsmorgonen gick arrangören Paraply Produktion ut med första släppet inför sommarens stora stadsfest.

Danska trion Lukas Graham har blivit stora i hemlandet och våren 2018 körde man fem utsålda arenakonserter som lockade över 80 000 fans. På sitt cv har man hits som ”Mamma Said, ”Love Someone”, ”Drunk in the morning” och inte minst ”7 years”.