Fysisk distans fick spelare att börja chatta

När människor inte har kunnat träffas under pandemin har chattandet skjutit i höjden i företaget Mag Interactives mobilspel. Arkivbild.

Den svenska mobilspelstillverkaren Mag Interactive har kunnat följa pandemins framfart över världen genom data från användare. När länder som Italien och Frankrike har stängt ned, har nedladdningen av deras spel, till exempel "Razzle" och "Quizkampen", skjutit i höjden. Det i sig är kanske inte så oväntat, mer överraskande är att användarna också har börjat kommunicera mer med varandra via spelen än tidigare.

Startade tidigare

Tanken är att Wasder ska vara en samlingsportal för spelare som vill diskutera spel, och användarna har strömmat in i tusental per dag under pandemin. Innan plattformen lanserades officiellt hade man 10 000 betatestare, främst i USA, och hos dem har Wasder sett ett förändrat beteende.