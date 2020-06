George Floyds död engagerar USA:s artistelit

Musikalproduktioner som “Hamilton och "Moulin Rouge!" och såväl arbetsgivare som fackföreningar i New Yorks teater- och musikaldistrikt har uttalat sitt stöd för Black Lives Matter-rörelsen, enligt Variety.

"Hamilton skulle inte finnas"

Tidigare har bland andra Hollywoodregissören Spike Lee och stjärnor som Jamie Foxx och Timothée Chalamet uttryckt sitt stöd för Black Lives Matter, och också inom musikvärlden växer protesterna. Bland annat uppmanade Beyoncè för ett par dagar sedan sina 147 miljoner följare att skriva under protestlistan change.org, som också stöds av Ariana Grande, Cardi B, Lil Nas X och Jonas Brothers.

The Weeknd donerar

The Weeknd, som under tisdagen skänkte en halv miljon dollar till organisationer som stöttar svarta medborgare, uppmanar nu tre av de stora skivbolagen, Sony, Universal och Warner samt strömningstjänsterna Spotify and Apple, att donera pengar till rörelsen.