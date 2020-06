Kim Kardashian blir med podcast på Spotify

Podcasten ska vara inriktad på att reformera rättväsendet och är sammankopplad med Kim Kardashian Wests arbete med The Innocence Project, en organisation som kämpar mot felaktiga domar.

Kim Kardashian är främst känd för att utveckla skönhetsprodukter och för sin medverkan i realityserien "Keeping up with the Kardashians", men började intressera sig för rättsväsendet efter att ha hjälpt till i ett fall för att få två kvinnor frisläppta från fängelset. Nu studerar hon även juridik i Kalifornien.