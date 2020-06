Kontroversiell staty plockas bort i New York

En staty av den tidigare amerikanske presidenten Theodore Roosevelt plockas bort från sin placering framför American museum of natural history i New York.

En staty av den tidigare amerikanske presidenten Theodore Roosevelt plockas bort från sin placering framför American museum of natural history i New York, skriver New York Times. Statyn föreställer Roosevelt, som var president mellan åren 1901-1909, flankerad av en amerikansk urinvånare och en svart man och har stått på platsen sedan 1940.