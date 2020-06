Mord och drama i sommarens tv-serier

Fakta: Sommarens tv

SVT:

"Familjeband" – Brittisk thriller om mord och mörka familjehemligheter. Finns redan ute.

"Poldark 5" – Det är dags för finalsäsongen av den brittiska äventyrsserien om politik, kärlek och krig. Finns redan ute.

"Frankenstein chronicles 2" – Kriminalserie med Sean Bean som utspelar sig i 1800-talets London. Premiär den 9 juni.

"Dublin murders" – Deckarthriller om poliser som utreder ett barnmord – och upptäcker att liknande försvinnanden har skett tidigare i det lilla samhället. Premiär den 13 juni.

"Morden i Midsomer" – Det blir fler mord i Midsomer i den 21:a säsongen av den brittiska krimserien. Premiär den 23 juni.

"Friday night dinner 6" – Serien om den sekulära judiska medelklassfamiljens middagar är tillbaka. Premiär den 23 juni.

"Miraklet" – Italiensk maffiaserie om en mystisk Madonna-statyett om tycks ha övernaturliga krafter. Premiär den 27 juni.

"Fearless" – "Homeland"-författaren Patrick Harbinson ligger bakom det här brittiska kriminaldramat. Premiär den 8 juli.

"When the dust settles" – Flera människoöden möts under en terroristattack i Danmark. Premiär den 12 juli.

C More:

"Mystery road 2" – Komplicerade fall måste lösas i den här prisbelönta thrillerserien. Svenska Sofia Helin medverkar. Finns redan ute.

"Condor 2" – Rollfiguren Joe Turner dras in i spionvärlden igen i den andra säsongen av "Condor". Premiär den 9 juni.

"Blodsbröder" – Dansk thrillerserie om två bröder som befinner sig på olika platser i livet. Premiär 11 juni.

"Love life" – En New York-singel upptäcker kärlekens olika faser i staden som aldrig sover. Premiär den 14 juni.

"Ramy 2" – En ung, urban muslim slits mellan två världar i dramakomedin "Ramy". Premiär den 19 juni.

"Hightown" – Ett lik hittas på den amerikanska östkusten – ledtrådarna leder vidare till en heroinhärva. Premiär den 24 juni.

"Morden i Sandhamn 7" – Alexandra Rapaport är tillbaka när idylliska Sandhamn återigen blir en brottsplats. Premiär i augusti.

"Intelligence" – Brittisk komediserie som följer underrättelsegruppen CySec, som kämpar mot cyberterrorister. Premiär i augusti.

"The secret she keeps" – Ett möte mellan två gravida kvinnor i ett köpcenter drar i gång ett oväntat handlingsförlopp. Premiär i augusti.

HBO:

"Unknown soldier" – Finsk serie om soldater under fortsättningskriget mellan Finland och Sovjetunionen från 1941 till 1944. Baseras på Väinö Linnas roman ”Okänd soldat”. Finns redan ute.

"Trackers" – Sydafrikansk actionserie om organiserad brottslighet, terrorism och svarta noshörningar. Finns redan ute.

"I may destroy you" – En serie om sexuellt våld. Rollfiguren Arabella är ung och cool och på väg att bli författare – men allting ändras när någon lägger en våldtäktsdrog i hennes drink. Finns redan ute.

"Perry Mason" – Följer en försvarsadvokat som ställs inför 1930-talets största rättsfall i Los Angeles. Premiär den 22 juni.

"The Chi 3" – Skildrar vardagslivet i södra Chicago. Den tredje säsongen handlar bland annat om människosmuggling. Premiär den 22 juni.

"Doom patrol 2" – En olycka ger medlemmarna i Doom Patrol övermänskliga krafter. Premiär den 26 juni.

"Lovecraft country" – Baseras på Matt Ruffs roman från 2016, där en trio ger sig ut på jakt efter en försvunnen person i 1950-talets USA och möts av både rasism och monster. Premiär i augusti.

Netflix:

"Space force" – Skådespelaren Steve Carell dyker upp i den här komediserien som generalen Mark R Naird. Han får i uppgift av USA:s president att uppnå total rymddominans. Finns redan ute.

"F is for family 4" – Animerad serie som utspelar sig under 1970-talet om en dysfunktionell amerikansk familj. Premiär den 12 juni.

"The woods" – Polsk serie om en åklagare som fortfarande sörjer sin syster som försvann för 25 år sedan. Plötsligt väcks ett hopp om att hon är vid liv. Premiär den 12 juni.

"The order 2" – Svartkonst, demoner, magiker och mörka hemligeter – den andra säsongen av "The order" är här. Premiär den 12 juni.

"The politician 2" – Kampen för den politiska karriären fortsätter för Payton Hobart – som möts av tvivel. Premiär den 19 juni.

”Ju-on: Origins” – Japansk skräck om ett hus som det vilar en förbannelse över. Premiär den 3 juli.

Amazon Prime:

"El presidente" – Muthärvor, korruption och fotboll i den här dramakomedin som utspelar sig i Chile.

"Hanna 2" – Actionthriller om tonårshjältinna som dras in i nya intriger. Premiär den 3 juli.

"The boys 2" – En grupp varelser bestämmer sig för att ta itu med de korrupta superhjältar som utnyttjar sina krafter. Premiär den 26 juli.

Viaplay:

"Alex Rider" – serien om spionhjälten Alex Rider, även kallad en ung James Bond. Finns redan ute.