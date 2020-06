Ny välgörenhetsgala för coronaoffer

Miley Cyrus uppträder på galan "Global goal: Unite for our future". Arkivbild.

En ny stödgala med artister som Miley Cyrus, Coldplay och Shakira arrangeras av rörelsen Global Citizen, nu med stöd från EU-kommissionen. I april arrangerade man välgörenhetsgalan "One world – together at home" tillsammans med världshälsoorganisationen WHO och Lady Gaga.