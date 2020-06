Så blir sommarens "Allsång på Skansen"

The Mamas skulle ha varit Sveriges hopp i årets Eurovision Song Contest, som ställdes in. Men de syns i säsongspremiären av "Allsång på Skansen". Arkivbild.

– Det känns väldigt spännande. Det kan vara roligt att faktiskt få se hur folk har det runt om i landet och hur deras allsångstradition är just på tisdagskvällar, säger Sanna Nielsen.

En som hör till den förstnämnda kategorin är Måns Zelmerlöw, som gästar säsongens andra program där han ska framföra nya singeln "On my way".