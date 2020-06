Steve Coogan gör ny podd – som Alan Partridge

Den fiktive tv- och radioprogrameldaren Alan Partridge är en av den brittiska komikern Steve Coogans stora paradroller, som han har spelat i tv-serier, på scen och i spelfilm. Den 3 september dyker Partridge upp i en egen poddserie, "From the Oasthouse – The Alan Partridge podcast".