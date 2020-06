The Met kortar nästa säsong med tre månader

Inledningen av nästa säsong på The Met skjuts fram till nyår. Arkivbild.

The Metropolitan Opera – eller The Met – i New York skjuter på starten av nästa säsong med drygt tre månader. Det blir den senaste starten i scenkonstinstitutionens 137-åriga historia, rapporterar ABC News.