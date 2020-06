Tv-recension: Enveten jakt på en seriemördare

"I'll be gone in the dark" skildrar jakten på "Golden State-mördaren" och är ett intressant porträtt av en kvinna vars besatthet blev hennes undergång.

Patton Oswalt, änkling efter Michelle McNamara, är mycket öppen i "I'll be gone in the dark". Pressbild.

"I'll be gone in the dark" bygger på journalisten Michelle McNamaras bok med samma namn. Hon avled 2016, innan boken blev klar. Pressbild.

Boken ”I'll be gone in the dark” är en av de bästa och med rätta mest hyllade true crime-böcker som har skrivits. Den skrevs av journalisten Michelle McNamara, som blivit besatt av att avslöja den man som under en rad år begått en rad brutala brott, både våldtäkter och mord, runtom i Kalifornien. McNamara avled 2016, innan boken blev klar. Den färdigställdes av hennes man och hennes medarbetare, publicerades 2018 och blev en stor framgång, både kritiker- och försäljningsmässigt.