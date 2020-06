"Viktigt det inte framställs som skamligt"

I filmen "Hooking up" spelar Brittany Snow en sexmissbrukare som tillsammans med en cancersjuk man ger sig ut på ett återtåg till platserna hon har haft sex på. Löftet till honom: Ofantliga mängder samlag innan den sista testikeln ryker.

Sam Richardson och Brittany Snow i komedin "Hooking up". Pressbild.

Sexkrönikören Darlas tillvaro är på glid. Efter att under en längre tid ha levererat undermåliga texter övertrasserar hon slutligen sin arbetsgivares förtroendekonto genom att ligga med en praktikant på redaktionen. Hon får sparken och tvingas konfrontera faktumet att hon lider av ett missbruk. Motvilligt hamnar Darla sedan i en stödgrupp.

För Brittany Snow, som tidigt i sin karriär öppet talade ut om sin mångåriga kamp mot mental ohälsa, var det viktigt att "Hooking up" – som enligt konventionen sorteras under rubriken romantisk komedi – visade tillbörlig respekt för missbruksproblematik.

"Erfarenhet av missbruk"

– Jag, liksom många andra, har erfarenhet av missbruk inom familjen. Även om det i mitt fall inte rörde sig om just sexmissbruk var jag välbekant med rehabiliteringsprocessen, säger hon.

Medresenär och sexpartner på Darlas resa är Bailey, spelad av Sam Richardson som synts i komediserier som "Veep", "I think you should leave" och "Detroiters".