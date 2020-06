Stig-Björn Ljunggren: ”Snart en riktig nationaldag”

quote

Historien påminner oss om att idag egentligen inte är en riktig nationaldag. Det är statens firande vi deltar i. Ursprunget brukar sägas vara att Gustav Vasa denna dag, år 1523, rider in i ett från danska tyranner befriat Stockholm.

Men det som egentligen hände detta datum var att Vasa blev vald till kung. Och det skedde i Strängnäs. Stockholm befriades först senare – faktiskt just på midsommarafton samma år.

Låt oss ärligt säga att detta försök att piffa upp statens varumärke kanske inte har varit helt lyckat. Men kanske ska vi låta det ta lite tid att sjunka in. Inte minst ger det en chans för nya svenskar, att som vi andra, smälta in i folkgemenskapen under statsmaktens rådiga styre.