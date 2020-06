Stig-Björn Ljunggren: Varför nya hus är fula

Som vi konstaterat på denna ledarsida tidigare (22 maj) finns ett antal finurliga argument för att stoppa byggen, vägar eller andra projekt. Det gäller att stödja tanken på ett kulturhus, fler bostäder eller förbättrade transporter, men det får inte ske just här på denna plats.

Bra är också att tillkalla någon utomstående, höjd över all misstanke, som hänvisar till världsarv, civilisationen, hållbarheten eller mänsklighetens överlevnad (eller åtminstone värdighet).

Men bör vi verkligen göra narr av alla dessa NIMBY-aktivister (Not In My Back Yard)?