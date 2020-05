Nyheter

Antikroppar funna även hos lindrigt covidsjuka

Det finns i nuläget inga bevis för att personer som har tillfrisknat från covid-19 och har antikroppar i blodet är skyddade och inte kan smittas igen. Men studier som har gjorts av forskare vid Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York har visat att nivåerna av antikroppar är tätt sammankopplade med förmågan att avväpna viruset, rapporterar The New York Times.