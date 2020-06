Brasilien slutar publicera virussiffror

President Jair Bolsonaro har under pandemins härjningar i Brasilien spelat ner faran och bytt ut medicinutbildad personal på hälsodepartementet mot militärer. Samtidigt är smittosituationen i landet svår och under fyra på varandra följande dagar under förra veckan rapporterade man fler nya fall och fler dödsfall än något annat land.