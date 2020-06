Gränsbråk väcker oro för kinesisk expansion

Kärnvapenmakter

Knytnävar och järnrör

Soldaterna i området där måndagens oroligheter ägde rum är ofta obeväpnade just för att undvika en upptrappning. Enligt The Guardian uppstod konflikten när en indisk officer knuffades ned i en ravin, vilket mynnade ut i att 600 soldater slogs med knytnävar och järnrör till sent in på natten. Flera av dem föll mot sin död i de branta dalgångar som kännetecknar den bergiga Galwandalen.