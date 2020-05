Flera skogsbränder fick vattenbombas

Flera skogsbränder rasade i Sverige under lördagen. Med hjälp av helikoptrar som kunde vattenbomba områdena har räddningstjänsterna lyckats få kontroll över bränderna. Samtidigt kommer flera styrkor vara på plats för att hålla koll på områdena under natten.

Både i Jämtland och i Gästrikland bröt skogsbränder ut under lördagen. Det torra vädret gjorde att det var svårt att få kontroll över bränderna som härjade dels i ett skogsområde nära orten Bispgården i Jämtland, dels mellan Gävle och Ockelbo.

– Vi kommer att finnas på plats under natten med våra styrkor för att se så att inga lågor slår upp igen, säger Madelene Andersson, kommunikationsstrateg vid Gästrike räddningstjänst.

Totalt var drygt 20 brandmän delaktiga i att begränsa och bekämpa branden utanför Gävle under dagen.

Även i Jämtland

– Vi har lyckats ringa in branden där och bevakar den under natten. Förhoppningsvis kan vi lämna över ansvaret till markägarna under morgonen, säger Johan Wickenberg, inre befäl vid Räddningstjänsten Jämtland.