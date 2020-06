Här är tre fall som har väckt protester i USA

Den 46-årige dörrvakten George Floyd grips i Minneapolis i Minnesota, misstänkt för att ha försökt använda falska sedlar på ett matställe. Under ingripandet pressar en vit polisman sitt knä mot Floyds nacke i över åtta minuter medan andra poliser tittar på. En förbipasserande filmar när Floyd ligger handfängslad med ansiktet ner i marken och upprepade gånger säger "jag kan inte andas" innan han förlorar medvetandet.

Strax efter midnatt slår tre poliser in dörren till 26-åriga akutsjukvårdaren Breonna Taylors lägenhet i Louisville i Kentucky. Polisen tar sig in med anledning av en narkotikautredning och hävdar att de knackade på och identifierade sig innan de bröt sig in. De hade en så kallad ”no-knock-warrant”, det vill säga tillstånd till husrannsakan utan att behöva knacka eller på annat sätt förvarna.