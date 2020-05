Nyheter

Här är varorna som handlas mest under corona

Nätapoteket Apoteas lager. Just apoteksvaror har sålt väldigt bra på nätet under coronapandemin. Arkivbild.

Framförallt handlar det då om äldre som uppger att man nu börjat att handla mat på nätet. Under mars månad uppgav 21 procent av de tillfrågade i åldersgruppen 65–79 år att man köpt mat och dryck via nätsidor, det kan jämföras med sju procent samma period föregående år.

Liknande trend

Inledningsvis när pandemin slog till handlade också svenskarna främst mat och dryck på nätet för att sedan under mitten av mars till mitten av april i stället gå in i en annan fas med bland annat underhållningsprodukter bland yngre och hem- och trädgårdsprodukter i kategorin 36-45 år. Under senare veckor har framförallt mode- samt sport- och fritidsprodukter ökat mot tidigare veckor när svenskar enligt Klarna nu går in i en "anpassningsfas".