Hongkongledare: Vi har inte råd med mer kaos

Hongkongstyrets chefsminister Carrie Lam säger att man inte har råd med mer av det kaos som har präglat staden under det gångna året.

Lams uttalande kom under hennes veckovisa pressmöte, som sammanföll med årsdagen av den första protesten mot ett kontroversiellt lagförslag som skulle göra det möjligt att utlämna folk till Fastlandskina.

Under de senaste veckorna har protester i staden blossat upp igen, den här gången över en ny nationell säkerhetslag för Hongkong, som bland annat gör det olagligt att ägna sig åt uppvigling och terrorism. Från Peking har det kommit utspel under året om att demonstranter i Hongkong ägnat sig åt just "terrorism".