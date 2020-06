Mexiko nobbar fortsatt produktionsminskning

De oljeproducerande länderna i Opec+ har beslutat att fortsätta med produktionsminskningarna under juli, men Mexiko är inte med på överenskommelsen. Arkivbild.

De oljeproducerande länderna i Opec samt allierade länder, däribland Mexiko och Ryssland, kom i april överens om en minskning med 9,7 miljoner fat per dag i maj och juni. Enligt överenskommelsen åtog sig Mexiko att minska sin produktion med 100 000 fat per dag under den perioden, efter att ha motsatt sig de andra ländernas krav på en minskning med 400 000.