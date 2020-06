Mindre andel kvinnor anställs som professorer

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm nyanställde enbart manliga professorer under 2017–2019, trots att målet var 45 procent kvinnor bland de nyanställda, skriver Publikt. Arkivbild.

Publikt hänvisar till en rapport från Universitetskanslersämbetet, som konstaterar att andelen kvinnor bland de nyanställda har minskat inom fem av sex ämnesområden. Minskningen är störst inom naturvetenskapsämnet, där andelen har sjunkit från 29 procent under 2017 till 15 procent 2019. Inom lantbruksvetenskap och veterinärmedicin, som stod för den lägsta siffran under 2019, har andelen sjunkit från 22 till 14 procent under perioden, skriver tidningen, som ges ut av fackförbundet ST.