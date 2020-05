Misshandlade mannen i Boxholm har dött

Polisen fick in ett larm om att en man blivit svårt misshandlad i Boxholm i Östergötland under fredagskvällen. Arkivbild.

Den man som hittades misshandlad i Boxholms kommun under fredagskvällen har dött av sina skador, bekräftar polisen. Två män i 25-årsåldern sitter anhållna misstänkta för mord alternativt dråp.

Enligt polisen arbetade man intensivt under natten till lördagen och kunde gripa en man under natten till lördag i Boxholm och senare den andra mannen under lördagen, i Tranås.