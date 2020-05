Nyheter

Ökad inlämning av elavfall

Över 147 000 ton elektronik lämnades till återvinning under 2019, enligt statistik från El-Kretsen. Det är en liten viktuppgång jämfört med 2018. Även antalet dumpade elprodukter ökade.

Under flera år har totalvikten minskat eftersom elprodukter blivit lättare, till exempel slängs numera allt fler platta tv-apparater och färre "tjock-tv"-apparater.

Men förra året bröts trenden och insamlingen ökade både sett till vikt och antal. Cirka 62 miljoner elprodukter lämnades in, ungefär två miljoner fler än föregående år.

Totalvikten ökade med nästan en procent till 147 627 ton, vilket motsvarar cirka 14,3 kilo per invånare. Precis som under 2018 hamnade Jämtland i topp med 19,5 kilo insamlade elprodukter per person. Minst insamling hade Stockholm med 9,0 kilo.