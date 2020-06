Polis sparkad efter dödsskjutning

Strax efter midnatt den 13 marsi år slår tre poliser in dörren till 26-åriga akutsjukvårdaren Breonna Taylors lägenhet i Louisville i Kentucky. Polisen tar sig in med anledning av en narkotikautredning och hävdar att de knackade på och identifierade sig innan de bröt sig in. De hade en så kallad ”no-knock-warrant”, det vill säga tillstånd till husrannsakan utan att behöva knacka eller på annat sätt förvarna.