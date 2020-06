Så mycket kostar det att fylla semestertanken

Bottennivå i april

– När priset var som lägst då kostade råoljan ungefär 20 dollar per fat. Nu kostar den runt 40 dollar per fat, säger Johan G Andersson, vd för Svenska Petroleum & Biodrivmedelinstitutet (SPBI).

Flera faktorer

Flera faktorer spelar in när bensinpriset sätts – tillgång och efterfrågan, valutakurser, skatter och priset på råolja.

Råoljepriset har haft stor inverkan under de senaste månaderna, enligt Johan G Andersson. Just råoljepriset förväntas ligga något sånär stabilt under den närmaste tiden.