Coronavirus

Så ska Sverige säkra tillgång till vaccin

Prio ett är förhandlingar med WHO och EU för att se till att Sverige inte skuffas sist i kön, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Regeringen har avsatt sammanlagt 100 miljoner kronor till forskning om covid-19 och dessutom ska 100 miljoner per år mellan år 2020 och 2024 gå till vaccinforskning. Det är just forskning för att öka möjligheterna att få fram ett vaccin, samt förhandlingar med EU och WHO för att förhindra att länder försöker "roffa åt sig", som är nyckeln i vaccinfrågan, enligt socialminister Lena Hallengren (S).