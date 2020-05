Svensk journalist träffad av gummikula i USA

Svanberg berättar att det var upploppsstämning där hon befann sig sent på fredagskvällen, lokal tid, efter det utegångsförbud som utfärdats tidigare under kvällen.

Smäller till i benet

– De demonstranter jag talat med kräver att alla fyra poliser som var på plats ska ställas till svars, inte bara en av dem. Demonstranterna skanderade i går: "one down, three to go."