Nyheter

Hot och trakasserier mot bönder ökar

Mitt i natten tog sig djurrättsaktivisterna in i två grisstallar i södra Sverige. Under några minuter gick de runt och filmade för att avslöja eventuella missförhållanden. Den utsatta grisbonden var själv inte hemma vid tillfället, men fick via branschorganisationer reda på att aktivisterna olovligen tagit sig in i stallarna.