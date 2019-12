Ronneby

”Kod-Frippe” är Årets nytänkare

Fredrik Johansson arbetar som förstelärare på gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby, där han bland annat har profilerat sig som en pådrivare när det gäller att få in programmering i skolundervisningen.

Förstelärare Fredrik Johansson brinner för it i undervisningen och skolutveckling.

Det är just Johanssons elever som har nominerat honom till Lärargalan. Han har under hösten också nominerats till Guldäpplet, som årligen delas ut till lärare som har förnyar lärandet med stöd av IT.