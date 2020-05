Sölvesborg

Jörgen Klinthage: Är det hemliga språket på väg att hälsa hem

Det finns en föreställning hos vissa att det bara är byfånar som går omkring och hälsar och morsar. Men ett hej i vardagen när man kliver in i hissen, på väg in i bastun, möter nån på promenad eller på väg in i affären är inte minst ett bra socialt smörjmedel. Och inte minst blir det lite trevligare.