Sölvesborg

Berusad man bröt sig in på stationen

I morse bröt sig en man in på järnvägsstationen i Sölvesborg.

Det var vid femtiden på torsdagsmorgonen som en väktare ringde till polisen och berättade att en man krossat rutan till väntsalen på järnvägsstationen och tagit sig in.

Det är inte första gången som någon bryter sig in på järnvägsstationen. Ett par gånger tidigare har personer brutit sig in under tider som väntsalen varit stängt, även vid dessa tillfällen har inget stulits utan använts som värmestuga.