Sölvesborg

Då stängs biblioteken och fritidsgårdarna i Sölvesborg

Från och med måndag stängs Sölvesborgs bibliotek, fritidsgårdar och musikskola och kommunala evenemang ställs in.

Alla kommunala evenemang, öppna möten och liknande ställs också in till och med den 17 april. Vissa kommunala evenemang som äger rum efter den 17 april har också ställts in, till exempel ställs alla evenemang inom fritid- och kulturverksamheten in till och med den 31 maj.